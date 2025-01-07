ويأتي على رأس بيانات هذا الأسبوع تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الذي سيصدر يوم الجمعة.

كما سيوفر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره غدا الأربعاء، مزيدا من التفاصيل عن توقعات البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، كما ستبث تعليقات عدد من كبار صناع السياسات في المجلس على الهواء.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة بدعم من صعود سهم مجموعة (إس.تي.سي) السعودية للاتصالات 1.8 بالمئة وزيادة سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 1.1 بالمئة.

وقفز سهم الموسى الصحية 15 بالمئة إلى 146 ريالا للسهم في أول تداول له بالبورصة مقارنة بسعر الطرح البالغ 127 ريالا.

وقال جوزيف ضاهرية، خبير الأسواق لدى تيكميل إن السوق السعودية مستمرة في التعافي بدعم من نمو القطاع المصرفي ونجاح الطرح العام الأولي لمجموعة الموسى الصحية. وقد تؤدي المعنويات المرتفعة ونتائج الأرباح في الربع الأخير المرتقبة إلى تحقيق المزيد من المكاسب.

وربح مؤشر دبي 0.5 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من عقد مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 3.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وأظهر مسح أمس الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في ديسمبر كانون الأول بأسرع وتيرة له في تسعة أشهر مدفوعا بالطلب القوي وزيادة نشاط الأعمال.

وانخفض المؤشر القطري 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج.

وهبط المؤشر الرئيسي في البحرين 0.1 بالمئة ليسجل 1975 نقطة.

وربح المؤشر الرئيسي في عمان 0.5 بالمئة مسجلا 4601 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.7 بالمئة إلى 7952 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة مع نزول معظم الأسهم المدرجة عليه ومن بينها سهم "الشركة الشرقية إيسترن كومباني" للدخان الذي هبط 4.1 بالمئة.