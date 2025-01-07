وقالت أومينفست في بيان إن الصفقة ستمكنها من زيادة الاستثمارات المؤثرة ورفع قيمة الشركة والاقتصادات التي تخدمها بشكل كبير، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة أن القيمة الإجمالية لأصولها تبلغ 3.51 مليار دولار مع استثمارات في قطاعات منها العقارات والتأمين والبنوك والتمويل.

وتمتلك الشركة حصة في بنك مسقط، الأكبر في سلطنة عمان من حيث الأصول.