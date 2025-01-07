وبحسب بيانات لشركة الأبحاث PitchBook ، فإن صفقات التمويل التي تركز على الذكاء الاصطناعي تمثل حصة متزايدة من إجمالي استثمارات الشركات الناشئة.

وقالت شركة الأبحاث إن ما يقرب من نصف إجمالي 209 مليار دولار التي جمعتها الشركات الناشئة في الولايات المتحدة العام الماضي ذهبت إلى شركات الذكاء الاصطناعي، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.

كما ارتفع إجمالي حجم التمويل للشركات الناشئة بشكل طفيف لهذا العام، بزيادة تُقدّر بحوالي الثلث مقارنة بعام 2023. في الوقت نفسه، جمعت شركات رأس المال الاستثماري حوالي 76.1 مليار دولار لـ 508 صناديق، وهو الأصغر منذ عام 2014، وأقل مبلغ مقوم بالدولار منذ عام 2019.

تُظهر هذه الأرقام الانقسام المستمر في مجال رأس المال الاستثماري حيث وجدت الشركات الكبيرة أنه من الأسهل جمع الأموال، وكذلك بعض أكبر الشركات الناشئة وأكثرها إثارة للضجة.

وفي حين يتم إنفاق المزيد من الأموال على شركات الذكاء الاصطناعي، تُواجه العديد من الشركات الناشئة العادية في القطاعات التي كانت مزدهرة سابقًا، مثل قطاع البرمجيات، صعوبة في جمع الأموال بتقييمات قابلة للتحقيق في الوقت الحالي.

وحقق مؤشر يراقب عن كثب الاكتتابات العامة الأولية وعمليات الاستحواذ على الشركات الناشئة -التي تُعرف أيضاً باسم "التخارجات"- عائداتٍ بلغت 149.2 مليار دولار لهذا العام، أي بزيادة تقارب 30 مليار دولار عن عام 2023، ومقاربةً لمستويات عام 2022.

شهد المستثمرون المغامرون والشركات الناشئة خارج الولايات المتحدة عاماً أكثر صعوبة. فقد انخفض تمويل الشركات الناشئة في أوروبا إلى 61.6 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 66.7 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لما ذكرته PitchBook.

كما انخفضت قيمة الصفقات في آسيا من 100.1 مليار دولار في عام 2023 إلى 75.9 مليار دولار في عام 2024.