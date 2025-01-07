جاء ذلك خلال مؤتمر (سي.إي.إس) السنوي في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية.

وقدم جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا شرحا عن كيفية عمل ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة على دمج التقنيات التي تشغل شرائح الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة للمستهلكين.

كما كشف عما تسميه إنفيديا نماذج الأساس (كوزموس) التي تولد مقاطع مصورة واقعية يمكن استخدامها لتدريب الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة بتكلفة أقل بكثير من استخدام البيانات التقليدية.

وأعلن هوانغ كذلك إنتاج شرائح ألعاب جديدة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (بلاك ويل) من إنفيديا، والتي ساعدت في تعزيز مبيعاتها المتعلقة بمراكز البيانات.

وتمنح الرقائق، التي تطلق عليها إنفيديا اسم سلسلة (آر.تي.إكس 50)، ألعاب الفيديو رسومات تشبه الأفلام يمكنها أن تجعل الصور تبدو أكثر واقعية. كما يمكن للرقائق الجديدة أن تساعد مطوري الألعاب على إنشاء وجوه أكثر دقة للأشخاص الذي يظهرون في الألعاب.

وعرض هوانغ كذلك أول جهاز كمبيوتر مكتبي لإنفيديا، وهو مصمم بالأساس لمبرمجي الكمبيوتر وليس للمستهلكين العاديين.

وأعلنت الشركة خلال المؤتمر أن شركة تويوتا موتور اليابانية ستستخدم منظومة إنفيديا للرقائق والتشغيل الآلي للسيارات (أورين) لتشغيل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في عدة طرازات.

ويقام معرض (سي.إي.إس)، الذي كان يعرف باسم مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية، في الفترة من السابع حتى العاشر من يناير الجاري.