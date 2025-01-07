وقالت الهيئة، في بيان صدر الإثنين، إن هذا العدد يشكل "إنجازا غير مسبوق يعزز مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي".

وأضافت أن تجاوز المليون حركة جوية خلال عام واحد، يعد شهادة حية على الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني ومركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، لضمان تقديم خدمات ملاحية على أعلى المستويات، تلبي تطلعات شركات الطيران العالمية وتعزز من تجربة السفر الجوي.

وقال عبدالله المري وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات تبنت مبادرات واستراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز تنافسيتها وريادتها في قطاع الطيران المدني والخدمات الجوية إقليمياً وعالمياً .

وأضاف أن تخطى نمو الحركة الجوية في العامين الماضيين نسبة الـ 20 بالمئة، والتي تعد من الأعلى عالمياً، يؤكد استعداد الدولة لاستيعاب المزيد من الحركة الجوية خلال السنوات القادمة بفضل البنية التحتية المتقدمة والكوادر البشرية المتمكنة والتقنيات الحديثة والرائدة.

من جانبه قال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن العام الجاري سجل متوسط نمو قدره 10.3 بالمئة مقارنة بالعام 2023، مؤكداً الالتزام بمواصلة تطوير الأنظمة والخدمات لضمان الحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة.