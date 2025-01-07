وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن العائد على السندات أجل 30 عاما ارتفع اليوم بنحو 4 نقاط أساس إلى 5.19% ليقترب من أعلى مستوى له في 2023 وكان 5.21% ومن أعلى مستوياته منذ التسعينيات، قبل أن تستعيد السندات جزءا من خسائرها ويتراجع الارتفاع في سعر العائد.

يذكر أن بريطانيا أصبحت في مرمى نيران المستثمرين منذ أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة عن سلسلة شبه قياسية من طروحات السندات وعمليات الاقتراض في ميزانية أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف مجددا من تراكم الديون في البلاد.

وساهمت خطط الإنفاق التي وضعتها وزيرة الخزانة ريفز في موجة بيع للسندات الحكومية، مما دفع العائد على السندات القياسية أجل 10 سنوات إلى الارتفاع بنحو 40 نقطة أساس منذ أواخر أكتوبر.

وقال بوجا كومرا كبير محللي أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية في تورنتو دومنيون بنك إن الميزانية البريطانية الأخيرة تواصل الضغط على السندات، وسيستمر هذا الوضع نظرا لآن الكثير من مبيعات السندات المقررة في الميزانية ستظهر خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويستعد المستثمرون لشراء سندات أجل 5 و30 سنة بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي من خلال مزايدات ينظمها مكتب إدارة الدين البريطاني.

وتأتي هذه المزايدات إلى جانب عملية سينفذها بنك إنجلترا المركزي لبيع كمية من سندات الخزانة آجال من 7 إلى 20 عاما بهدف تقليص حجم محفظته من هذه السندات.