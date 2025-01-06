وسلمت الشركة 3099 مركبة في الربع الأخير من 2024، مقارنة بتقديرات ستة محللين استطلعت آراءهم شركة فيزيبل آلفا عند 2637 مركبة. ويمثل ذلك نموا بنسبة 11 بالمئة عن الربع الثالث وارتفاعا بنسبة 78 بالمئة عن الربع الأخير من العام السابق.

وزاد الإنتاج بنحو 42 بالمئة إلى 3386 مركبة في الربع الأخير على أساس سنوي، متجاوزا التقديرات التي بلغت 2904 وحدات.

وفي 2024، ارتفع الإنتاج سبعة بالمئة إلى 9029 مركبة، متجاوزا هدف الشركة البالغ تسعة آلاف مركبة. كما ارتفع تسليم الطلبات السنوية 71 بالمئة إلى 10241 مركبة.

وتقلص لوسيد، المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي، عدد العاملين فيها في إطار جهود خفض التكاليف، إذ لا تزال الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية تخسر عشرات الآلاف من الدولارات في كل مركبة.