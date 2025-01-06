ووفقا للمرسوم أسست مرسى المغرب شركة تابعة تدعى مرسى ماروك إنترناشونال لوجيستكس لإدارة شركة تابعة تسمى مرسى جيبوتي للإشراف على استثمار داميرجوج.

ووفقا للمرسوم يهدف الاستثمار إلى تعزيز حضور مرسى المغرب "في مجال إعادة شحن الحاويات الخاصة بالمواد السائلة في شرق أفريقيا، وذلك عبر الأسواق الإثيوبية والجيبوتية بشكل خاص، بالإضافة إلى أسواق المنطقة بشكل عام".

وأوضح القرار أن مرسى ماروك إنترناشونال لوجيستكس أسست أيضا شركة مرسى بنين بغرض "تدبير مشروع استغلال الرصيفين 1 و5 في ميناء كوتونو بدولة البنين".

وأشار القرار إلى أن مرسى ماروك إنترناشونال لوجيستكس تأسست "لتدبير الأنشطة الدولية لشركة استغلال الموانئ (مرسى المغرب) وبشكل خاص مشاريع الموانئ الجديدة في أفريقيا".

وفي يونيو، فازت مرسى المغرب بصفقة لتشغيل محطة حاويات في ميناء الناظور غرب المتوسط ​​بالمغرب بسعة تزيد عن ثلاثة ملايين حاوية نمطية (مكافئة لعشرين قدما).

وتدير مرسى المغرب المدرجة في بورصة الدار البيضاء تسعة موانئ في أنحاء المغرب بما في ذلك طنجة المتوسط ​​(1) والدار البيضاء.