وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أنه جرى إلغاء 1306 رحلات إجمالا فيما تأخرت 414 رحلة أخرى حتى الساعة 1013 بتوقيت غرينتش، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وكانت ساوث وست إيرلاينز صاحبة أكبر عدد من الرحلات الملغاة بواقع 264 رحلة، وجاءت بعدها أمريكان إيرلاينز التي ألغت 176 رحلة.

كما أصدرت شركات طيران منها ساوث وست وأمريكان ويونايتد ودلتا تحذيرات من تأثر الرحلات جراء العاصفة.

وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، الجمعة، من أن رياحا عاتية مصاحبة للعاصفة وتساقط الثلوج وبعض الصقيع قد يؤثر على السفر في منطقتي شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي.