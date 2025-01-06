وقال الصندوق في بيان إن التمويل حظي بمشاركة من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وأنه يعد "جزء من إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى".

وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية بالصندوق، فهد السيف: "يُبرز هذا التمويل الأول للصندوق بصيغة المرابحة مدى مرونة وعمق الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة، ويعكس التزام الصندوق الدائم بتنويع مصادر تمويله والاستمرار بتعزيز استثماراته لإحداث التحول محليا وعالميا".

وذكر البيان أن التمويل الجديد "يدعم المركز المالي والائتماني القوي للصندوق، ونهجه في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية"، كما أنه يضاف إلى سلسلة من إصدارات الصكوك التي نفذها صندوق الاستثمارات العامة على مدى العامين الماضيين.

وتعتمد إستراتيجية الصندوق التمويلية على أربعة مصادر رئيسة تشمل المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين، وفقا للبيان.