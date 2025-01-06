وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إن تسجيل السيارات الجديدة نما خلال العام الماضي بنحو 2.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.95 مليون مركبة، في حين انخفض العدد خلال ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 140786 مركبة.

وعلى مدار العام الماضي، سعت المملكة المتحدة لتجاوز ألمانيا في مبيعات السيارات الكهربائية، بعد أن شهدت السوق البريطانية ارتفاعا ملحوظا في الطلب على السيارات الكهربائية.

ووفقا لتقرير حديث من جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، شكلت السيارات الكهربائية 19.6 بالمئة من إجمالي السيارات الجديدة المباعة في بريطانيا عام 2024، وهو ما يُعد زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 16.5 بالمئة في عام 2023.

وأنفقت شركات صناعة السيارات حوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 5.5 مليار دولار) في تقديم خصومات تحفيزية لدفع المستهلكين نحو التحول إلى السيارات الكهربائية بعيدا عن السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.