وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، مقتفيا أثر تقدم في وول ستريت عند الإغلاق يوم الجمعة.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات الفرعية الرئيسية على المؤشر ستوكس، إذ ربحت ما يقرب من اثنين بالمئة، في حين ارتفعت أسهم البنوك 0.7 بالمئة.

وهناك كثير من البيانات المرتقبة خلال هذا الأسبوع منها قراءات التضخم في مناطق مختلفة من أوروبا، أولها قراءة التضخم في ألمانيا لشهر ديسمبر المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أيضا صدور الأرقام النهائية لنشاط قطاع الخدمات في ديسمبر في عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى ومنطقة اليورو خلال اليوم.

وسيكون التقرير الأهم هذا الأسبوع هو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة، وهو من أهم المؤشرات على اتجاه قرارات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 2025.

وصعد سهم سبيكتريس البريطانية 3.3 بالمئة بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي توصيته لسهم الشركة المصنعة للمعدات العلمية إلى "الشراء" بدلا من "الاحتفاظ".