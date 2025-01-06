وهبط المؤشر نيكي بنسبة 1.47 بالمئة إلى 39307.05 نقطة بعد الارتفاع 0.13 بالمئة في بداية الجلسة.

وسجل المؤشر مكاسب بلغت 4.4 بالمئة في ديسمبر، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير من العام الماضي.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا للأوراق المالية "بعد ارتفاعه في نهاية العام الماضي، هبط المؤشر نيكي بسبب غياب المستثمرين الأجانب. لكن المؤشر عند مستوى محايد عند 39400 نقطة تقريبا".

وأوضح كامادا أن خسائر المؤشر نيكي ستكون محدودة لبعض الوقت.

وأضاف "ارتفاع المؤشر أو انخفاضه لاحقا ​​يعتمد على اتجاه الأسواق الخارجية".

وانخفض سهم فاست ريتيلنغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 4.22 بالمئة مكبدا المؤشر نيكي أكبر خسائر. كما تراجع سهم شركة التوظيف ريكروت هولدينغز 3.32 بالمئة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 بالمئة إلى 2756.38 نقطة، متأثرا في المقام الأول بانخفاض سهم تويوتا موتور 4.29 بالمئة.

وقال كامادا إن الحذر بشأن مكاسب تويوتا في ديسمبر طغى على التفاؤل إزاء توقعات الشركة على خلفية ضعف الين.

وارتفع سهم تويوتا 23 بالمئة خلال الشهر الماضي، إذ صعد المؤشر توبكس 3.9 بالمئة.

وأنهى سهم شركة نيبون ستيل سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات وهبط 0.75 بالمئة بعد أن أوقف الرئيس الأميركي جو بايدن استحواذها على يو.إس ستيل الأمريكية للصلب مقابل 14.9 مليار دولار.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر أسهم وول ستريت التي سجلت مكاسب قوية عند الإغلاق الجمعة. وارتفع سهم أدفانتست 1.13 بالمئة وطوكيو إلكترون 0.72 بالمئة.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 49 سهما وانخفض 175 سهما وبقي سهم واحد دون تغير.