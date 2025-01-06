ورأى خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن هذا الجدول الزمني سيضمن أن يوضع النص "على مكتب الرئيس قبل نهاية أبريل" لإصداره، مؤكدا أن "الأمر سيكون رائعا".

وأفاد جونسون بأن مشروع القانون سيتضمن مقترحات تهدف إلى "تأمين حدود" الولايات المتحدة مع المكسيك وطرد "المجرمين الخطرين" الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.

وأعاد ترامب تركيز حملته الرئاسية في 2024 على الهجرة. وأكد بعد فوزه في نوفمبر أنه يريد استخدام القوات المسلحة إذا لزم الأمر لتنفيذ خطته لطرد نحو 13 مليون مهاجر في وضع غير نظامي.

ولفت جونسون الأحد إلى أن النص الذي سيُطرح على الكونغرس سيشمل إجراءات "لتنشيط الاقتصاد الأميركي" - لا سيما مع تمديد اعفاءات ضريبية أُقرت خلال ولاية دونالد ترامب الأولى وستنتهي قريبا.

كما وعد جونسون بإدراج بند بشأن سقف الدين.

وقال "طلب منا الرئيس، ويحتاج حقا أن نحل أزمة سقف الدين قبل أن تطاولنا في يونيو"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الكونغرس الأميركي رفع السقف أكثر من مئة مرة ليتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها على صعيد النفقات.

وأقر الكونغرس في يونيو 2023 قانونا يسمح برفع سقف الدين العام، ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، حتى بداية 2025، ويتوقع أن تبلغ الولايات المتحدة السقف المحدد في يونيو المقبل.

وخلال مفاوضات بشأن الميزانية في الكونغرس في ديسمبر، أراد دونالد ترامب رفع سقف الدين أو إلغاءه بالكامل حتى، لكنه لم ينجح في تحقيق هدفه.

ودافع مايك جونسون عبر قناة فوكس نيوز عن المفارقة المتمثلة في الرغبة بزيادة القدرة على الدين مع التركيز على الرغبة بخفض العجز العام.

وقال "نحن من نريد خفض الإنفاق، وسنفعل ذلك (...). لكن عليكم رفع سقف الدين على الورق، بهدف عدم إخافة أسواق السندات والاقتصاد العالمي".