تحرك الأسواق

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.3 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0445 بتوقيت غرينتش، بعد الإغلاق الجمعة عند أعلى مستوى منذ 14 أكتوبر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 73.77 دولار للبرميل بعد أن أغلقت الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 11 أكتوبر، بحسب بيانات "رويترز".

وحقق النفط مكاسب في الجلسات الخمس السابقة، مدعوما بآمال زيادة الطلب مع برودة الطقس في نصف الكرة الشمالي والمزيد من التحفيزات في الصين لإنعاش اقتصادها المتعثر.

وتعمل بكين على تعزيز التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر، إذ أعلنت الجمعة أنها ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز المستهلك.

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات اقتصادية للحصول على المزيد من الأدلة حول توقعات أسعار الفائدة في البنك المركزي الأميركي واستهلاك الطاقة.

ومن المقرر أن يصدر محضر الاجتماع الأخير للمركزي الأميركي الأربعاء، كما سيصدر تقرير الوظائف لشهر ديسمبر الجمعة القادمة.

كما أثرت اضطرابات إمدادات النفط الإيراني والروسي مع تشديد الدول الغربية للعقوبات على المعنويات.

وتعتزم إدارة الرئيس الأمبركي جو بايدن فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وستستهدف عائداتها النفطية باتخاذ إجراءات ضد الناقلات التي تحمل الخام الروسي.

وفيما يتعلق بالإمدادات، يتوقع بنك غولدمان ساكس انخفاض إنتاج إيران وصادراتها بحلول الربع الثاني نتيجة للتغيرات السياسية المتوقعة والعقوبات الأكثر صرامة من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال إن إنتاج الدولة العضو في منظمة أوبك قد ينخفض بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 3.25 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثاني.

وأظهر تقرير أسبوعي صادر عن شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، الجمعة، أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصة واحدة إلى 482 الأسبوع الماضي.