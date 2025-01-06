وقال تقرير وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر إن المسؤولين الإيطاليين يتفاوضون على صفقة قيمتها 1.5 مليار يورو (حوالي 1.6 مليار دولار) تهدف إلى تزويد إيطاليا بمجموعة كاملة من خدمات التشفير عالي المستوى لخدمات الهاتف والإنترنت التي تستخدمها الحكومة.

وأضاف إن المناقشات جارية، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن العقد الذي يمتد لخمس سنوات.

وأشارت المصادر إلى أنه قد تمت الموافقة بالفعل على المشروع من جانب أجهزة الاستخبارات الإيطالية ووزارة الدفاع الإيطالية.

وبدا أن المفاوضات، التي كانت متعثرة حتى وقت قريب، تحرز تقدما بعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للرئيس المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا أمس السبت.

وأضافت المصادر أن الصفقة تشمل أيضا توفير خدمات اتصالات للجيش الإيطالي في منطقة البحر المتوسط بالإضافة إلى توفير ما يسمى بخدمات الاتصال المباشرة عبر الاقمار الصناعية للهواتف الخليوية في إيطاليا لاستخدامها في حالات الطوارئ مثل الهجمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية.