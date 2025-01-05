وأضافت الشركة أنها ستوفر الاتصال بالشبكة أولا على متن رحلة تجارية بطائرة إمبراير إي-175 في ربيع هذا العام.

وتخطط شركة الطيران لتجهيز أسطولها الإقليمي بالكامل بحلول نهاية عام 2025 على أن تطلق أول طائرة مزودة بخدمات ستارلينك في المسارات الرئيسية بحلول نهاية العام.

وقالت شركة الطيران في بيان إن خدمة ستارلينك ستكون متاحة في نهاية المطاف على جميع رحلاتها مضيفة أن استخدامها سيكون مجانيا فقط لأعضاء برنامج ميلدج بلاس، في تعديل لخطة سابقة لتقديم خدمة الواي فاي المجانية لجميع الركاب.

ووقعت يونايتد إيرلاينز اتفاقا مع ستارلينك العام الماضي لتوفير خدمات الإنترنت أثناء الطيران في أسطولها بالكامل الذي يضم أكثر من ألف طائرة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأبرمت ستارلينك، وهي وحدة تابعة لشركة سبيس إكس، اتفاقات مع العديد من شركات الطيران لتوفير الإنترنت خلال رحلات الطيران حيث تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها ليشمل ما هو أكبر من المستهلكين والأسر في المناطق الريفية حول العالم الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى الإنترنت.

ووقعت ستارلينك صفقات مع خطوط هاواي الجوية وشركة الطيران الإقليمية جيه.إس.إكس.