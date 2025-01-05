وقال البنك المركزي الأردني إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من العام 2024 قد ارتفع بمقدار 3.7 بالمئة، ليصل إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع نفس الربع من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحفي أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 بالمئة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت بما قدره 31.7 بالمئة من إجمالي هذه الاستثمارات.