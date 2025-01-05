تراجعت سوق الأسهم السعودية خلال التداولات في أولى جلسات الأسبوع، الأحد، وسط موجة لجني الأرباح لتنهي سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات، في حين واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر المكاسب للجلسة الثانية.