وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين إلى أن حجم إنتاج الهواتف النقالة في البلاد سجل 1.504 مليار هاتف بزيادة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، بينها 1.117 مليار هاتف ذكي، بزيادة 9.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأضافت البيانات أن الفترة نفسها شهدت نموًا في القيمة المضافة للناتج الصناعي للشركات الكبرى في صناعة تصنيع المعلومات الإلكترونية بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي، حيث حققت الشركات الكبرى في القطاع إجمالي أرباح بحوالي 565.3 مليار يوان (حوالي 79.62 مليار دولار) بزيادة 2.9 في المئة على أساس سنوي.

ولفتت إلى أن صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين حققت إجمالي أرباح بـ1482.2 مليار يوان، بزيادة 9.2 بالمئة على أساس سنوي.