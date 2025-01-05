وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة على منصة إكس: "للعام الثاني على التوالي، دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر قوة المدن العالمي 2024 الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة موري ميموريال اليابانية".

وأضاف: "لتكون أول مدينة شرق أوسطية تُحقق هذا الإنجاز البارز".

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: "تفوق دبي في المؤشرات العالمية يعكس رؤية محمد بن راشد الملهمة ونتاج العمل الدؤوب لفرق دبي وشركائها".

وتابع: "ندرك أن قوة المدن ليست في مساحتها أو عدد سكانها، بل في رؤيتها وطموحها وقدرتها على تقديم نموذج مُلهم للعالم... ونحن في دبي أقوياء ومثابرون ومبتكرون وصنّاع أمل ومستقبل".