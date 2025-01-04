ويتوقع البنك في تقديراته الأساسية انخفاض إمدادات النفط الخام الإيرانية 300 ألف برميل يوميا إلى 3.25 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثاني من عام 2025. ويتوقع المحللون أيضا أن يصل سعر خام برنت إلى ذروته عند 78 دولارا للبرميل في يونيو.

وذكر غولدمان ساكس في مذكرة بحثية: "على الرغم من اعتقادنا أن المخاطر التي تهدد إنتاج إيران تميل إلى الجانب النزولي من المستويات الحالية ومقارنة بتوقعاتنا، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا الأساسية بشأن انخفاض إنتاج النفط الخام الإيراني إلى 3.25 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثاني من عام 2025 في الوقت الراهن".

ويتوقع البنك استمرار تراجع صادرات النفط الإيرانية.

وقال البنك إن مخزون النفط الخام الإيراني العائم ارتفع إلى أعلى مستوى في 12 شهرا عند 20 مليون برميل وإن أسطول التصدير الإيراني منهك نسبيا مع ارتفاع الصادرات لكل سفينة، وهو ما يرتبط تاريخيا بانخفاضات لاحقة في صادرات إيران من النفط الخام.