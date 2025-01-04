وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات، أن مساهمة المؤسسات العاملة فعليا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2024، بلغت نحو 82 بالمئة، مقارنة بـ 81.4 بالمئة للربع الثالث من عام 2023.

وبلغت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، 6.27 مليارات ريال، بما نسبته 60.5 بالمئة، بارتفاع نسبته 4.3 بالمئة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وبلغت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة 665.8 مليون ريال، بما نسبته 6.4 بالمئة، بارتفاع نسبته 3 بالمئة، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة 716 مليون ريال، بما نسبته 6.9 بالمئة، بارتفاع نسبته 3.2 بالمئة.

وارتفع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة العاملة في سلطنة عُمان بنسبة 0.6 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مسجلا مليونا و804 آلاف و547 عاملا، مقارنة بمليون و792 ألفا و932 عاملا بنهاية الربع الثالث من عام 2023، فيما بلغ عدد المؤسسات 260 ألفا و780 مؤسسة للربع الثالث من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 12.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023.