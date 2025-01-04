وتُعد هذه الطائرة الأولى من بين 65 طائرة من هذا الطراز، ستنضم إلى أسطول الشركة على مدى السنوات القادمة.

وتعد طائرة "إيرباص A350" الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود في الخدمة التجارية اليوم، وتضم طائرة طيران الإمارات التي دخلت الخدمة ثلاث درجات تتسع لـ 312 راكباً، حيث يضم الجيل الجديد من درجة الأعمال 32 مقعداً، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً، والدرجة السياحية 259 مقعداً.

وستقوم طيران الإمارات بتشغيل طائراتها "A350" الجديدة إلى 8 وجهات أخرى في الفترة المقبلة، هي الكويت، والبحرين، ومومباي، وأحمد آباد وكولومبو، وليون، ومسقط، وبولونيا.

ويتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي 4.3 مليون مسافر خلال الأسبوعين الأوليين من العام الجاري.

وبحسب بيان صحفي، الجمعة، توقعت مطارات دبي أن تبلغ حركة المرور اليومية في المطار ذروتها في 3 يناير، حيث يصل عدد المسافرين في هذا اليوم إلى من 311 ألف مسافر، ليبلغ معدل عدد المسافرين اليومي خلال الاسبوعين الأولين من الشهر الجاري 287 ألف مسافر، وبزيادة تقدر بنحو 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ونحو 6 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا في 2018 - 2019.