وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، يوجي موتو، في بيان إنّه "لأمر غير مفهوم ومؤسف أن تتّخذ حكومة بايدن قرارا من هذا النوع بسبب مخاوف على الأمن القومي".

وأضاف "ليس أمام الحكومة اليابانية خيار سوى النظر إلى هذا الأمر بقلق".

والجمعة، أعلن بايدن أنّه سيمنع "نيبون ستيل" من الاستحواذ على "يو إس ستيل"، معلّلا قراره بمخاوف على الأمن القومي للولايات المتحدة.

ووفق الرئيس المنتهية ولايته، فإنّ هذا الدمج الذي يثير من عام جدلا اقتصاديا وسياسيا في كلا البلدين "من شأنه أن يضع أحد منتجي الصلب الأميركيين تحت السيطرة الأجنبية ويشكّل مخاطر على أمننا القومي وسلاسل التوريد الحيوية".

والولايات المتحدة هي أكبر مستورد للصلب في العالم، وهو قطاع تسيطر عليه الصين إلى حدّ بعيد.