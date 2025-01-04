وجاء ذلك في وقت ينصب فيه التركيز على بيانات اقتصادية أميركية وتغييرات في أسعار الفائدة نتيجة السياسات التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 بنسبة 0.85 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2654.7 دولارا للأونصة.

وفي تداولات الجمعة، انخفضت أسعار عقود الذهب بنسبة 0.55 بالمئة، أو بواقع 14.3 دولار.

وحدّ من تعميق خسائر المعدن الأصفر، تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4 بالمئة عند 108.95 نقطة.

وقال استراتيجي السلع الأساسية لدى مؤسسة "ويزدوم تري"، نيتيش شاه، إن أجندة الرئيس الأميركي الجديد التي تدعم زيادة التعريفات الجمركية عززت الدولار وخلقت ضغوطًا أساسية كبيرة على أسواق المعادن.

ومن المقرر أن يتولى ترامب مهام منصبه رسميًا في العشرين من يناير الجاري، بعدما تعهد أكثر من مرة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات من العديد من الدول، ما يُنذر بحرب تجارية عالمية على الأبواب.