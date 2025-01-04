وأدى ارتفاع واسع النطاق خلال تداولات الجمعة إلى صعود مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة عند الإغلاق، مع تقدم أسهم شركات النمو ذات القيمة السوقية الضخمة مثل تسلا وإنفيديا لتدعم الاتجاه الصعودي وتضع المؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا في الصدارة.

ورغم ذلك، سجلت المؤشرات الثلاثة انخفاضات طفيفة خلال الأسبوع، وتكبد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خسارته الأسبوعية الثالثة في أربعة أسابيع.

وأدت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية إلى إثارة التساؤلات حول الحاجة إلى تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في الأمد القريب بسبب احتمال إعادة إذكاء ضغوط التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة في عام 2025 إيجابية، على الرغم من عدم اليقين بشأن تأثير التجارة والسياسات الأخرى التي قد تنتهجها إدارة ترامب القادمة.

وفي تداولات الجمعة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 339.86 نقطة أو بنسبة 0.80 بالمئة إلى 42732.13 نقطة، وزاد "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 73.92 نقطة أو بنسبة 1.26 بالمئة إلى 5942.47 نقطة، وتقدم ناسداك المجمع 340.88 نقطة أو 1.77 بالمئة إلى 19621.68 نقطة.