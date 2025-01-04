ووفق منشور للشركة الأميركية على مدونتها، الجمعة، قال نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت ورئيسها براد سميث إن أكثر من نصف الاستثمار الإجمالي سيكون في الولايات المتحدة.

وأضاف: "اليوم، تقود الولايات المتحدة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي بفضل استثمار رأس المال الخاص وابتكارات الشركات الأميركية بجميع أحجامها، من الشركات الناشئة التي تستمر في التطور إلى الشركات الراسخة".

وارتفع الإنفاق الرأسمالي لشركة التكنولوجيا العملاقة 5.3 بالمئة إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025.