وتخطط مصر لأن تصبح مصدرا رئيسيا للغاز بعد اكتشاف إيني الحقل في عام 2015.

وبلغ متوسط ​​الإنتاج في حقل ظهر 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من عام 2024.

وقال متحدث باسم شركة الطاقة الإيطالية اليوم الجمعة: "كما ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تؤكد إيني أنها تستعد لاستئناف الحفر في حقل غاز ظهر شرق البحر المتوسط".

وأصدرت الوزارة بيانها في وقت متأخر من أمس الخميس.

وأضاف المتحدث "من المقرر أن تبحر سفينة الحفر ’سايبم 10000’ في الأسابيع المقبلة إلى مصر حيث ستبدأ عملية الحفر باستخدام التقنيات الحديثة بهدف زيادة إنتاج الغاز".

وسايبم 10000 هي سفينة خاصة مملوكة لشركة خدمات الطاقة الإيطالية سايبم.