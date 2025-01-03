وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، الجمعة، قال المسؤول إن التفاوض من أجل الحصول على قرض يأتي بهدف تمهيد الطريق لرفع القيود عن العملة ورؤوس الأموال المحلية خلال الأشهر المقبلة.

ونقلت "بلومبرغ" عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف هويته، قوله إن الحكومة ستضغط من أجل الحصول على تمويل خاص أو تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، لكن ليس من كليهما.

وأوضح أن بلاده تسعى لتحقيق ذلك بحلول فبراير أو مارس المقبلين.

إلا أنه رفض تحديد اسم صندوقي الاستثمار اللذين يتفاوضان مع الأرجنتين أو تحديد حجم القرض.

ومن جانبها، رفضت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية والبنك المركزي والمكتب الصحفي للرئيس خافيير ميلي الرد على طلب للحصول على تعليق بشأن هذه التقارير، بحسب بلومبرغ.

وكان رئيس الأرجنتين قد تحدث في خطاب الشهر الماضي عن "حل حاسم" لإنهاء القيود على عملة الأرجنتين ورؤوس أموالها، قد يتضمن اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي أو "اتفاق مع مستثمرين بالقطاع الخاص".