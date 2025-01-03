بفضل التطورات التنظيمية مثل موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على صناديق الاستثمار المتداولة، بالإضافة إلى التنصيف الدوري الذي عزز ندرة المعروض، وحتى عودة دونالد ترامب -الداعم للكريبتو- إلى البيت الأبيض، تمكنت العملة المشفرة الرائدة من تخطي مستويات قياسية، مما أشعل الحماس في أوساط المستثمرين والخبراء على حد سواء.

التوقعات للعام المقبل تشير إلى سيناريوهات صاعدة، حيث يقدر عدد من المؤسسات المالية أن تصل البتكوين إلى مستويات تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار، وربما أكثر. هذه التقديرات تعتمد على عوامل عدة، من بينها زيادة الطلب المؤسسي، والسياسات المؤيدة للعملات الرقمية، خاصة بعد عودة دونالد ترامب.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، لا يغفل المحللون عن احتماليات التصحيح والعقبات التنظيمية التي قد تؤثر على السوق، لا سيما وأن تاريخ البتكوين الحافل بالتقلبات يدفع إلى الحذر، لكن قوة الطلب والمواقف الداعمة من الشركات الكبرى والجهات التنظيمية تضفي مزيداً من التفاؤل بشأن قدرة العملة على تحقيق مستويات غير مسبوقة في عام 2025.

قفزات متوقعة

في هذا السياق، نقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، اطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، عن مجموعة من المستثمرين في العملات المشفرة والمسؤولين التنفيذين في الصناعة، قولهم إنه بعد الارتفاع الحاد في سعر البتكوين في 2024، فإنهم يتوقعون أن تصل العملة المشفرة الرائدة إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2025.

في العام 2024 تجاوزت عملة البتكوين أعلى سعر لها في 2021 عند ما يقرب من 70 ألف دولار بعد أن أعطت لجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء الأخضر لأول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأميركية للعملة المشفرة.

كان يُنظر إلى موافقة الصندوق الاستثماري على نطاق واسع على أنها لحظة مهمة بالنسبة للعملة المشفرة لأنها توسع جاذبيتها لمزيد من المستثمرين الرئيسيين.

كانت اللحظة الحاسمة الأخرى في عام 2024 هي التقسيم (تنصيف البتكوين)، وهو حدث يحدث كل أربع سنوات ويقلل من المعروض من البتكوين في السوق. وهذا عادة ما يكون داعماً لسعر البتكوين.

ساعدت هذه التطورات في تحريك العملات المشفرة.

في 2024، تضاعف سعر البتكوين أكثر من الضعف.. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشهد العملة زخماً إيجابياً أكبر في الأسعار في 2025، حيث يتوقع العديد من مراقبي الصناعة مضاعفة قيمتها إلى 200 ألف دولار. وجاءت أبرز التوقعات التي نقلتها الشبكة الأميركية على النحو التالي:

شركة إدارة الأصول المشفرة CoinShares تتوقع وصول سعر البتكوين إلى ما بين 80,000 دولار إلى 150,000 دولار.

ماتريكسبورت (شركة تقدم خدمات مالية مشفرة) تتوقع وصول العملة المشفرة إلى 160 ألف دولار في 2025.

شركة إدارة الأصول المشفرة Galaxy Digital تتوقع أن يتجاوز سعر البتكوين 150 ألف دولار في النصف الأول من العام قبل أن يصل إلى 185 ألف دولار في الربع الرابع.

ستاندرد تشارترد تتوقع أن يصل سعر البتكوين إلى 200 ألف دولار بحلول نهاية عام 2025.

أستاذة التمويل في جامعة ساسكس كارول الكسندر، تقول إن هناك احتمالية لوصول سعر البتكوين إلى 200 ألف دولار.

منصة التمويل المركزية Maple Finance تتوقع سعرًا يتراوح بين 180 ألفًا و200 ألف دولار للبيتكوين بحلول نهاية عام 2025.

منصة إقراض العملات المشفرة نيكسو: آفاق البتكوين في عام 2025 أكثر تفاؤلاً من الإجماع العام.. سعر العملة المشفرة سيتضاعف إلى أكثر من 250 ألف دولار في غضون عام.

لكن عديداً من المسؤولين والخبراء لا يستبعدوا ضمن توقعاتهم سيناريو التصحيح والعوامل غير المواتية التي قد تواجه العملة المشفرة، لا سيما وأنها معروف عنها التقلبات القوية.

قفزة

من جانبه، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:

أداء البتكوين في العام 2024 كان استثنائياً بكل المقاييس، حيث بدأت العام عند مستويات 44 ألف دولار، قبل أن تختتم السنة عند الـ 94 ألفاً، وقد كانت قد اخترقت مستويات قياسية عد 107 ألف خلال العام.

رغم تقليص بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة من العام، فإن البتكوين تفوقت بشكل واضح على جميع أنواع الأصول المالية الأخرى.

العوامل التي أسهمت في هذا الأداء القوي شملت موافقة الجهات التنظيمية على أول صندوق متداول للعملات الرقمية في بداية العام، تلاها إطلاق آخر آخر في منتصف العام.

بالإضافة إلى ذلك، كان لفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية وتصريحاته المؤيدة للعملات المشفرة أثر كبير في دعم البتكوين، إلى جانب تأثير شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك.

وبالانتقال إلى توقعات العام 2025، يرى سعيد أن العوامل الداعمة لارتفاع البتكوين لا تزال قائمة؛ فمن جهة، أصبحت الصناديق المتداولة للعملات المشفرة أمراً واقعاً، مما عزز الشرعية حول هذه الفئة من الأصول، ومن جهة أخرى، ورغم تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة، فإن استمرار السياسات النقدية المرنة يسحب الاستثمارات من الأصول التقليدية مثل الدولار إلى البتكوين.

كما يلفت خبير أسواق المال العالمية إلى السياسات المؤيدة للعملات المشفرة التي تتبناها إدارة ترامب، بما في ذلك الحديث عن إمكانية استخدام العملات الرقمية كاحتياطيات بدلًا من الأصول التقليدية مثل الذهب، مضيفاً: شركات كبرى مثل تسلا وشركات مثل مايكروستراتيجي تواصل تعزيز ممتلكاتها من البتكوين، مما يدعم السوق بشكل واضح.

من الناحية الفنية، يوضح سعيد أن البتكوين يواجه مستوى مقاومة هام عند 100 ألف دولار. ويتوقع أن يتجاوز هذا الحاجز مع بداية العام الجديد بدعم من العوامل السياسية والاقتصادية. وفي حال الاستقرار فوق هذا المستوى، فإن البتكوين قد يستهدف مستويات 150 ألف دولار أو حتى 200 ألف دولار، مشيراً إلى أن بعض التوقعات الأكثر طموحاً تتحدث عن مستويات 500 ألف دولار، لكنه يصف هذه التوقعات بأنها مبالغ فيها حالياً.

ويختتم سعيد تصريحه بالإشارة إلى أن الفرص ليست مقتصرة على البتكوين فقط، بل إن العملات الرقمية الأخرى مثل الإيثيريوم، قد تشهد أيضاً مكاسب قوية بدعم من المؤسسات والدول التي تتجه نحو تبني العملات الرقمية بشكل متزايد.

فرص مواتية.. وتحديات

وإلى ذلك، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets ، جو يرق ، لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية:

"تشير بعض التوقعات إلى احتمالية أن تصل قيمة البتكوين إلى مستويات قياسية تبلغ 200,000 دولار، بشرط أن تظل الأسواق مستقرة وخالية من اضطرابات كبيرة أو تصحيحات حادة في قطاع الأسهم".

هذه التوقعات مدعومة بتدفقات مالية قوية، وطلب متزايد يعكس طفرة ملحوظة في سوق العملات المشفرة.

رغم ذلك، ثمة مخاوف من حدوث تصحيح محتمل، خصوصاً مع المستويات القياسية التي حققتها البتكوين في العام 2024.

هذا الارتفاع الحاد الذي شهدته العملة المشفرة الأكبر يثير قلق المستثمرين الذين يعتبرون الوضع الحالي حساساً وقد يؤدي إلى تقلبات حادة في حال تغير الظروف السوقية.

البتكوين تتحرك وفقاً للسيولة المتوفرة في السوق وتستجيب بشكل ملحوظ لتحركات الأسواق المالية الأميركية، مما يجعلها عرضة للتراجع في حالات الانخفاض العام.

ويذكر يرق أنه منذ بداية العام الماضي، سجلت البتكوين ارتفاعًا مذهلًا بنسبة تصل إلى حوالي 120 بالمئة، وهو ما يرفع من احتمالية حدوث تصحيحات مستقبلية في ظل استمرار التحديات التي تواجه السوق، مثل إفلاس بعض المنصات الكبرى وضغوط تنظيمية متزايدة. ورغم ذلك، يبقى الطلب قويًا، ما يدعم الأسعار الحالية.

ويختم تصريحاته قائلاً:

"إن تطورات اللوائح التنظيمية المنتظرة ستشكل نقطة تحول حاسمة في سوق العملات المشفرة".

"مع عودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية وبدء مهامه في 20 يناير الجاري، يزداد الترقب بشأن كيفية تأثير هذه اللوائح على البتكوين والعملات الأخرى.

"مستقبل السوق سيعتمد إلى حد كبير على هذه المتغيرات في المرحلة المقبلة."

حصل سوق الكريبتو عموماً، والبتكوين بشكل خاص، على دفعة قوية بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي أجريت في شهر نوفمبر من العام الماضي، لا سيما وأن ترامب يقدم نفسه على أنه داعم للعملات المشفرة، وقد طرح مجموعة من الوعود التي أثارت شهية المتعاملين بالسوق، وبما دفعت العملة المشفرة الأكبر لتجاوز مستويات الـ 100.000 دولار في العام 2024.

وأشار ترامب أيضاً إلى أن الولايات المتحدة قد تنشئ احتياطيًا استراتيجيًا للبيتكوين ، من خلال تجميع الأموال التي تم الحصول عليها من خلال عمليات المصادرة من الأنشطة الإجرامية.