وقال المعهد الإحصائي التركي، إن معدل التضخم على أساس شهري قد بلغ 1.03 بالمئة مقارنة مع 2.24 بالمئة في نوفمبر. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 47.09 بالمئة في نوفمبر.

وتوقع استطلاع لرويترز‭‭ ‬‬أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى 45.2 بالمئة وأن يسجل الرقم الشهري 1.61 بالمئة بسبب تراجع الزيادة في أسعار المواد الغذائية وعدم ارتفاع أسعار الطاقة بقدر كبير.

وأظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين (التضخم عند باب المصنع) ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 28.52 بالمئة.

وفي اجتماعه الأخير بشهر ديسمبر الماضي، قرر المركزي التركي، خفض معدل الفائدة الرئيسي، من 50 بالمئة إلى 47.5 بالمئة، في أول خفض منذ عامين تقريبا في ظل معاناته من تضخم في خانة العشرات.

ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في بداية نوفمبر، معولا على معدل 44 في المئة في نهاية العام، مقارنة بـ38 في المئة في توقعات أغسطس.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعاد التأكيد على توجهاته غير التقليدية بخفض أسعار الفائدة كوسيلة لخفض التضخم، متحدياً النظريات الاقتصادية السائدة.