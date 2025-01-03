من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن هذا القرار الجمعة، بحسب المصادر، وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أوردت هذا الخبر في وقت سابق.

وقد أبدى الرئيس معارضته للاستحواذ المقترح البالغة قيمته 14.1 مليار دولار، على الرغم من أن البيت الأبيض لم يصرح صراحة بأنه سيمنع الصفقة.

وكانت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قد وصلت إلى طريق مسدود في مراجعتها للصفقة الشهر الماضي، تاركة القرار النهائي بيد بايدن.

ومن المتوقع أن يصدر قراره بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن شركة صناعة الصلب اليابانية نيبون ستيل كورب تعهدت بعدم خفض الطاقة الإنتاجية لشركة يونايتد ستيت ستيل كور (يو.إس ستيل) الأميركية لمدة 10 سنوات في حال الاستحواذ عليها، في أحدث محاولة من جانب الشركة اليابانية لإقناع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالموافقة على الصفقة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الشركة اليابانية أرسلت تعهدها إلى البيت الأبيض الاثنين الماضي بعد أن فشلت لجنة أميركية مشكلة من عدة جهات حكومية في الوصول إلى قرار بشأن الصفقة البالغة قيمتها 14.1 مليار دولار وترك مصيرها في يد الرئيس بايدن.

وذكرت شركتا الصلب في الأسبوع الماضي أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أبلغتهما بفشلها في الوصول إلى اتفاق بشأن الصفقة.

يذكر أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ترأس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة والمعروفة أيضا بالأحرف سي.إف.آي.يو.إس، وهي مسؤولة عن مراجعة صفقات استحواذ الشركات الأجنبية على الشركات الأميركية في ضوء اعتبارات الأمن القومي الأميركي.

والمعروف أن الرئيس بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أعلنا في وقت سابق معارضتهما للصفقة في ظل المخاوف من انتقال ملكية شركة أميركية كبرى إلى الأجانب، ولكن على الجانب الاقتصادي تمتلك شركة نيبون ستيل الموارد المالية اللازمة للاستثمار في المصانع وتطويرها، وهو ما قد يساعد في الحفاظ على إنتاج الصلب داخل الولايات المتحدة.

يذكر أن نيبون ستيل وهي أكبر مجموعة يابانية للصلب أعلنت في ديسمبر قبل الماضي اعتزامها الاستحواذ على يو إس ستيل.