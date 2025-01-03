وتعكس الزيادة في فائدة التمويل العقاري ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية الذي يستخدمه المقرضون في تحديد فوائد التمويل العقاري.

في الوقت نفسه ارتفعت فائدة القروض أجل 15 عاما المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، ارتفعت إلى 6.13 بالمئة خلال الأسبوع الحالي مقابل 6 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، و5.89 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي ليصل أيضا إلى أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي.

وترتفع فوائد التمويل العقاري في الولايات المتحدة باطراد منذ أشار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي في الشهر الماضي إلى توقعه خفض أسعار الفائدة الرئيسية مرتين خلال العام الحالي، في حين كان المتوقع في سبتمبر الماضي خفض الفائدة خلال العام الحالي 4 مرات

يعود تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة بأكثر من المتوقع، رغم انخفاضه عن مستوياته القياسية التي سجلها في منتصف 2022. كما يخشى المحللون من أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وبخاصة اعتزامه فرض رسوم إضافية على الوادرات الأميركية إلى إشعال معدل التضخم مرة اخرى وهو ما سيجعل من الصعب مضي مجلس الاحتياط الفيدرالي قدما في خططه لخفض الفائدة.