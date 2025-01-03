وارتفع صافي صادرات فرنسا لجيرانها إلى حوالي 89 تيراوات/ ساعة في 2024، لتحطم رقمها القياسي السابق الذي سجلته في 2002، وفقا لشركة "آر تي إي" المشغلة لشبكة الكهرباء.

وتم نقل صافي 27.2 تيراوات/ ساعة إلى ألمانيا وبلجيكا، و 22.3 تيراوات/ ساعة لإيطاليا و 21 تيراوات/ ساعة إلى المملكة المتحدة، و 16.7 تيراوات/ ساعة إلى سويسرا و 2.8 تيراوات/ ساعة إلى إسبانيا.

وبحسب توماس فيرناك مدير شركة "آر تي إي"، تمكنت البلاد من تحقيق الصادرات الضخمة من الكهرباء عن طريق استعادة الطاقة النووية والإنتاج الاستثنائي من الطاقة الكهرومائية ومزيد من التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.