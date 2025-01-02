تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة بدفعة من ارتفاع بنسبة 3.5 بالمئة في سهم مصرف الراجحي و3.7 بالمئة في سهم شركة علم.

وقال جورج بافل المدير العام في ناجا.كوم إن السوق السعودي واصلت مسار الصعود بدعم من قوة العوامل الأساسية وتوقعات نمو إيجابية مع ترقب المستثمرين لإعلان الشركات لنتائج الربع الرابع.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، مع عودة المستثمرين لأول يوم تداول في العام الجديد يحدوهم التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتعزيز النمو.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة، كما هبط مؤشر أبوظبي واحدا بالمئة.

وهبط المؤشر في البحرين 0.3 بالمئة إلى 1979 نقطة وكذلك المؤشر في سلطنة عمان 0.1 بالمئة إلى 4573 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر القيادي 1.1 بالمئة وكانت معظم الأسهم المدرجة عليه في المنطقة الإيجابية بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي زاد 0.8 بالمئة.