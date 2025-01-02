وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2649.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:46 بتوقيت غرينتش ليسجل أعلى مستوى منذ 18 ديسمبر.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2663.20 دولار للأونصة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، مما يعزز إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى ستون إكس "لا أرى شيئا في الأنباء يحرك السوق لكن العوامل الجيوسياسية تدعم السوق"، في إشارة إلى التوترات الدولية فضلا عن حالة الغموض المالي لا سيما قبل تنصيب ترامب.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وتنتظر السوق الآن مجموعة جديدة من المحفزات، بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها الأسبوع المقبل التي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025.

وسجل الذهب عدة مستويات قياسية في عام 2024 وارتفع 27 بالمئة، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 2010، وذلك وسط تدابير خفض أسعار الفائدة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

ومن المقرر أن تبدأ ولاية ترامب الرئاسية في 20 يناير.

ومن المتوقع أن ترفع الرسوم الجمركية المقترحة وسياسات الحماية التجارية معدلات التضخم ومن الممكن أن تشعل حروبا تجارية، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 29.48 دولارا للأونصة.

وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة مسجلا 922.04 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 2.1 بالمئة ليسجل 922.85 دولار للأونصة.