وأظهر تقرير للسوق أصدرته شركة "FÄM العقارية"، الخميس، أن السوق حقق قفزات كبيرة بنسبة 36 بالمئة و27 بالمئة على التوالي عن أعلى مستوى سابق بلغ 133 ألفا و100 عملية بيع بقيمة 411.1 مليار درهم إماراتي في عام 2023؛ إذ ارتفعت المبيعات الأولى في السوق الأولية من المطورين بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي إلى 334.1 مليار درهم إماراتي، ما يسلط الضوء على الطلب القوي على العقارات الجديدة والعقارات على الخارطة.

وارتفع حجم المعاملات بنسبة 51 بالمئة إلى 119 ألفا و800 معاملة بيع في عام 2024، ما يعكس زيادة كبيرة في ثقة المشترين ونشاط المطورين، بينما ارتفع متوسط سعر القدم المربع، بنسبة 10 بالمئة إلى 1600 درهم إماراتي.

وكان الدافع للطلب إطلاق مشاريع جديدة وخطط دفع مواتية، حيث اجتذب القطاع المستثمرين الأجانب، بدعم من حوافز الإقامة وإصلاحات التأشيرة.

وحقق الطلب المتصاعد في السوق الثانوية زيادة بنسبة 21 بالمئة في عمليات إعادة البيع إلى 188.1 مليار درهم إماراتي.

كما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 14 بالمئة إلى 61 ألفا و100 معاملة مما يدل على النشاط المستدام، وارتفع متوسط السعر لكل قدم مربع بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.300 درهم إماراتي.

وتعكس أرقام إعادة البيع لعام 2024 تحول المشترين إلى العقارات الجاهزة للإشغال الفوري، وجذب عائدات الإيجار المرتفعة للمستثمرين، في حين عززت تحسينات البنية التحتية رغبة المستثمرين في العقارات.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "FÄM العقارية"، إن قيم المبيعات حطمت الأرقام القياسية التاريخية، وإن السوق واصلت جذب المستثمرين العالميين، مع الطلب القوي على الإيجار، ومرونة السلع الفاخرة، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عقارية رائدة.

وحقق العام الماضي نمواً سنوياً في كل قطاعات العقارات، تصدرته زيادة بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي في حجم مبيعات الشقق، مع 141 ألفا و168 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 260.6 مليار درهم.

وشهدت مبيعات الفلل ارتفاعاً بنسبة 21.1 بالمئة عن عام 2023 إلى 30 ألفا و938 وحدة بقيمة 164.1 مليار درهم، وزادت معاملات العقارات التجارية بنسبة 10.1 بالمئة في الحجم إلى 4304 وحدة بقيمة 9.7 مليار درهم، في حين بيعت 4352 قطعة أرض بقيمة 86.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.6 بالمئة.

وفي السوق الأولية، كانت منطقة "جنوب البرشاء 4" هي المنطقة الأعلى أداءً من حيث الحجم الإجمالي، مع 12 ألفا و878 عملية بيع أولى من المطورين، ما يعكس شعبيتها بين المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري من حيث القيمة الإجمالية للمبيعات، مع 6888 صفقة بقيمة 21.1 مليار درهم، واكتسبت المناطق الناشئة مثل مدينة المطار و"وادي الصفا 5" زخماً، ما يشير إلى الطلب المتزايد على المعيشة في الضواحي والمجتمعات المتكاملة.