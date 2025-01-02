وأظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة في الأردن، الخميس، أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن ارتفع إلى 2.6 بالمئة، مقارنة مع 2.4 بالمئة في الربع السابق.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني في عام 2024 بنحو 2.4 بالمئة.

وقال أحمد عوض، مدير مركز "الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إن هذه الأرقام تأتي وسط استمرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها السلبي على الاستثمار والسياحة "التي تعتبر من محركات النمو وتقليل معدلات البطالة".

وتوقع عوض أن تبقى معدلات النمو الاقتصادي ضمن هذا المستوى.

وأشار إلى أن أبرز القطاعات التي شهدت أعلى معدل نمو في الربع الثالث من 2024 هو قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة نمو 10.5 بالمئة يليه قطاع الزراعة بمعدل نمو ستة بالمئة.