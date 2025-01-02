وأظهرت توقعات جمعية البناء الوطنية البريطانية "نيشن وايد بيلدنغ سوسايتي" أن تغييرات ضريبة الدمغة هذا الربيع قد تسفر عن حدوث تقلبات، مما يؤدي إلى قفزة في مبيعات المساكن في أوائل عام 2025، تليها فترة أضعف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأعلنت الجمعية ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، متسارعة من 3.7 بالمئة في نوفمبر الماضي.

وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 0.7 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر الماضي، حيث وصل متوسط سعر المساكن في المملكة المتحدة إلى 269 ألفا و426 جنيها إسترلينيا (337 ألفا و90 دولارا).

وقال روبرت جاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في "نيشن وايد"، "اختتمت أسعار المساكن في المملكة المتحدة عام 2024 على ارتفاعات قوية، حيث صعدت بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مقارنة بديسمبر 2023، على الرغم من أن الأسعار كانت لا تزال أقل بقليل من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي تم تسجيله في صيف عام 2022".

وكان أعلى مستوى على الإطلاق وصلت إليه أسعار المساكن في المملكة المتحدة، هو 273 ألفا و751 جنيها إسترلينيا والذي تم تسجيله في أغسطس 2022.