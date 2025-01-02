وتتوقع عمان أن تسجل الإيرادات، التي تم حسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل، 11.18 مليار ريال (حوالي 29 مليار دولار) في ميزانية 2025 بارتفاع 1.5 بالمئة عن الإيرادات المتوقعة في العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن كلفة الدين العام من المتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال من إجمالي الإنفاق.

وتتوقع سلطنة عُمان فائضا قدره 540 مليون ريال في 2024 مقارنة مع عجز في الميزانية كان متوقعا بقيمة 640 مليون ريال بفضل زيادة إجمالي الإيرادات 15.1 بالمئة عن التقديرات لتصل إلى 12.674 مليار ريال.

وبلغت إيرادات عُمان النفطية 7.353 مليار ريال، وسجلت إيرادات الغاز 1.8 مليار ريال.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي إنفاق السلطنة بلغ 12.134 مليار ريال في 2024.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية العماني، سلطان الحبسي قوله إن من المتوقع خلال عام 2025 سداد نحو 1.834 مليار ريال عُماني من الدين العام.

يذكر أن سلطنة عمان ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتعتبر منتجا صغيرا للنفط