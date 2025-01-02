وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير بمعدل 4.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 3.8 بالمئة بعد نمو بمعدل 5.4 بالمئة خلال الربع الثالث.

وعلى أساس ربع سنوي، سجل اقتصاد سنغافورة نموا طفيفا بمعدل 0.1 بالمئة بعد نموه القوي بمعدل 3.2 بالمئة خلال الربع الثالث.

ورغم ذلك، بلغ إجمالي معدل النمو الاقتصادي لسنغافورة خلال العام الماضي 4 بالمئة مقابل نمو بمعدل 1.1 بالمئة خلال 2023.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات هيئة إعادة التطوير الحضري السنغافورية تراجع معدل تضخم أسعار السكن العام الماضي.

وارتفعت الأسعار العام الماضي بنسبة 3.9 بالمئة سنويا، مقابل ارتفاع بنسبة 6.8 بالمئة في العام السابق عليه، و 8.6 بالمئة 2022.

وارتفعت أسعار السكن في سنغافورة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام.

وقالت الهيئة في بيان: "تواجه النظرة المستقبلية الاقتصادية عوامل الغموض، مع وجود العديد من المخاطر المحتملة في 2025 ومنها استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على مستوى العالم واحتمال تجدد القيود على حركة التجارة العالمية".

وأضافت الهيئة أن من المتوقع استمرار أسعار فائدة التمويل العقاري في سنغافورة مرتفعة مقارنة بمستوياتها خلال العقد الماضي.