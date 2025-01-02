وتعد هذه الأرقام أعلى قيمة صادرات، وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية.

وأشار المجلس إلى أنها تتخطى إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار، بقيمة زيادة بلغت 474 مليون دولار.

كما لفت إلى أن الصادرات إلى الدول العربية، احتلت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة محل القياس، بقيمة 2936 مليون دولار، بما يمثل 53 بالمئة من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 15 بالمئة، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1083 مليون دولار بنسبة نمو 33 بالمئة، وحصة تبلغ 20 بالمئة من إجمالي الصادرات.