يذكر أن تحالف صفر انبعاثات المصرفي الذي تقوده الأمم المتحدة هو تجمع عالمي للبنوك الملتزمة بجعل قروضها واستثماراتها وأنشطتها في أسواق المال متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.

وقال سيتي غروب إنه في حين مازال ملتزما بتحقيق صفر انبعاثات فإنه قرر الخروج من التحالف. كما قال بنك أوف أميركا إنه خرج من التحالف لكنه سيواصل العمل مع عملائه لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي الشهر الماضي أقامت ولاية تكساس وعشر ولايات أميركية أخرى يقودها حكام جمهوريون دعاوى قضائية ضد شركات إدارة الأصول بلاك روك وفانغارد وستيت ستريت بتهمة انتهاك قانون مكافحة الاحتكار من خلال أنشطتها في مجال حماية المناخ والتي أدت إلى خفض إنتاج الفحم وارتفاع أسعار الطاقة.

يذكر أن تحالف صفر انبعاثات المصرفي هو جزء من "تحالف غلاسغو المالي من أجل صفر انبعاثات" وهو مظلة تدعمها الأمم المتحدة للتحالفات المناخية في العالم. ويسهم بنكا سيتي غروب وبنك أوف أميركا في تمويل تحالف جلاسجو المالي من أجل صفر انبعاثات.