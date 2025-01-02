ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جوني أوهيسا دميان محافظ البنك المركزي بجنوب السودان القول إن سعر الفائدة يستهدف مساعدة البنك المركزي على تحقيق أهداف رئيسية بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8 بالمئة في 2024 والحفاظ على معدل التضخم الرئيسي أقل من 61.5 بالمئة سنويا.

كما حث البنك المركزي في جنوب السودان البنوك التجارية على زيادة الإقراض للقطاع الخاص إلى 40 بالمئة من ودائعها.

يذكر أن اقتصاد جنوب السودان يعاني بشدة من الحرب في السودان المجاورة، والتي أدت إلى تراجع صادرات النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل من العملات الأجنبية لجنوب السودان.