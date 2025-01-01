وقالت ليونورا جيفيسلر وزيرة الطاقة النمساوية، في بيان صحفي، إن بلادها اتخذت الاحتياطات اللازمة واستعدت بشكل جيد لهذا الوضع الذي لم يكن مفاجئا.

وأعلنت شركة تشغيل شبكات توزيع الغاز في النمسا "AGGM"، توقف وصول الغاز الروسي من سلوفاكيا إلى محطة "بومغارتن" النمساوية، مؤكدة عدم تأثر إمدادات الغاز المنزلي أو حدوث أي تغير في الأسعار نتيجة ذلك.

وأوضح ألفونس هابر عضو مجلس إدارة الهيئة المسؤولة عن صناعة الكهرباء والغاز الطبيعي "E-Control"، أنه تم تعويض كميات الغاز الناقصة بأخرى مماثلة من ألمانيا وإيطاليا.

جدير بالذكر أن النمسا تستهلك سنويا نحو 76 تيراواط /ساعة من الغاز، وتستوعب منشآت التخزين النمساوية الممتلئة حالياً بنسبة 79 بالمئة نحو 80 تيراواط ساعة، كما يمكن للنمسا استيراد ما يصل إلى 185 تيراواط/ساعة سنويا عبر ألمانيا وإيطاليا، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة.