وقال الرئيس المشارك للمجموعة، رام ناياك، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن "البنك الألماني يمكن أن يزيد إيرادات منتجات الدخل الثابت بنسبة 20 بالمئة خلال الفترة من 2023 إلى 2027 من خلال التوسع في الأمريكتين".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع القول إنه في إطار جهود دويتشه بنك لزيادة حصتها من سوق المنتجات المالية ذات العائد الثابت زادت عدد العاملين لديها في هذا القطاع في الأميركيتين بأكثر من 600 موظف خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما تحاول دويتشه بنك إقامة ذراع استشارية في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية لتعويض التقلبات وكثافة رأس المال المستخدم في نشاط المنتجات ذات الدخل الثابت.

وفي وقت سابق قال الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان سيفينغ، إن هناك فرصا للنمو في آسيا والشرق الأوسط، وسط ضعف الاقتصاد في السوق المحلية للبنك الألماني.

وأشار سيفينغ في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إلى أن "الأمر لا يتعلق بفك الارتباط مع الصين. الأمر كله يتعلق بالتنويع"، مضيفا أن عملاء البنك يتوسعون في الهند وجنوب شرق آسيا.

وأضاف أن "هذه سوق نمو واضحة"، وأضاف أن أكبر مصرف في ألمانيا استثمر أيضا بكثافة للعمل على نمو أنشطته في الشرق الأوسط، ليس في إدارة الثروات فحسب بل أيضا في الخدمات المصرفية الاستثمارية.