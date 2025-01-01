ووفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغت صادرات البلاد 683.8 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 683.6 مليار دولار المسجل في عام 2022.

وانخفضت الواردات بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 632 مليار دولار العام الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 51.8 مليار دولار.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 44 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 142 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 129 مليار دولار المسجل في عام 2022.

وجاء الأداء القوي للرقائق مدفوعا بالطلب القوي على المنتجات المتميزة، بما في ذلك رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، على الرغم من الانخفاض العام في أسعار أشباه الموصلات العالمية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت الوزارة إن صادرات السيارات تراجعت بنسبة 0.1 بالمئة إلى 70.8 مليار دولار بسبب اضطرابات الإنتاج الناجمة عن إضرابات العمال في شركات تصنيع قطع غيار السيارات في النصف الثاني.

وارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، بنسبة 6.6 بالمئة إلى 133 مليار دولار، بفضل الأداء القوي للرقائق والمنتجات البتروكيماوية والأجهزة المحمولة.

كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.5 بالمئة إلى 127.8 مليار دولار، لتبلغ أعلى مستوى سنوي لها للعام السابع على التوالي.

وزادت الواردات بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي لتصل قيمتها إلى 54.8 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري بلغ 6.5 مليارات دولار. وبذلك حققت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا لمدة 19 شهرا متتاليا.