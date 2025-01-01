وأضاف المكتب في تقرير شهري أن الواردات ارتفعت 5.7 بالمئة عن العام الماضي إلى 689 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 413 مليار درهم بزيادة 5.2 بالمئة.

وانخفضت واردات الطاقة 5.9 بالمئة إلى 104 مليارات درهم، كما تراجعت واردات القمح 8.7 بالمئة إلى 16.3 مليار درهم.

وتصدرت صناعة السيارات التي تضم مصانع شركتي ستيلانتس ورينو قطاع التصدير محققة 145 مليار درهم بزيادة 6.7 بالمئة.

وسجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، زيادة 9.1 بالمئة إلى 75.2 مليار درهم. ويمتلك المغرب أكبر احتياطيات من الفوسفات في العالم.

وارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي محورية في تدفق العملة الصعبة، 2.8 بالمئة إلى 108 مليارات درهم، كما زادت عوائد السياحة 7.2 بالمئة إلى 104 مليارات درهم.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30 بالمئة إلى 39.6 مليار درهم.