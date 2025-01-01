وشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة في جلسة التداول الأخيرة في 2024، لكنه سجل انخفاضا فصليا قارب ثلاثة بالمئة، في أكبر تراجع منذ يوليو 2022.

وكانت أحجام التداول هزيلة قبل عطلة العام الجديد، في ظل إغلاق البورصات في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا بالفعل الثلاثاء. وأغلقت البورصات في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا مبكرا.

وساهمت التقييمات المرتفعة وارتفاع عوائد سندات الخزانة وعدم اليقين بشأن عام 2025 في العزوف عن المخاطرة في الجلسات القليلة الماضية على جانبي الأطلسي، لكن المؤشرات الأميركية الرئيسية سجلت مكاسب قوية هذا العام.

فقد قفز المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 24 بالمئة في 2024 مقابل 5.9 بالمئة فقط للمؤشر ستوكس 600، إذ أثر تباطؤ الاقتصادات الأوروبية والصينية ومشكلات شركات صناعة السيارات والاضطرابات السياسية في فرنسا على المزاج العام.

وتفوقت الأسهم الألمانية على الأسواق الأوروبية الأوسع نطاقا هذا العام بارتفاع 19 بالمئة تقريبا، في حين أدى عدم الاستقرار السياسي والمخاوف بشأن اتساع العجز المالي إلى انخفاض المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.1 بالمئة.

وبلغت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر، مستفيدة من مسيرة صعود مدعومة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت وبدعم من تخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني خمسة بالمئة في 2024، وهو رابع عام على التوالي يحقق فيه مكاسب.

وعلى مستوى القطاعات، قادت أسهم البنوك وشركات التأمين الارتفاع هذا العام، في حين سجلت أسهم الأغذية والمشروبات وشركات صناعة السيارات أداء أضعف من المتوقع.